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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций активно продавал

В четверг, 14 ноября, российский рынок акций активно продавал. Индекс МосБиржи упал на 2,41% до 2697,47 пунктов. Индекс РТС рухнул на 3,05% до 858,19 пунктов.

Объем торгов ограниченно сократился до 83,9 млрд руб. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется смешанной. Рынок Азии в стабильном плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка понижается. На сырьевой площадке все так же нет точек роста, но и продавцы неактивны. Баррель Brent удерживается около $72,11. Золото стабилизировалось к $2570 за тройскую унцию. Серебро пробует восстановиться к $30,53 за унцию. Евро/доллар оказался еще ниже и вновь тестирует очередной шестимесячный минимум около 1,0542.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Хэдхантер» представит финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2024 года;
  • «Совкомфлот» выпустит финансовые данные по МСФО за 9 месяцев 2024 года;
  • розничные продажи в США в октябре;
  • промышленное производство в США в октябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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