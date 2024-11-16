«Цифра брокер»: Роснефть, Татнефть — фавориты в нефтяном секторе

Аналитики «Цифра брокер»

Переоценить значение нефтегазовой отрасли в России достаточно сложено. Доля нефтегазовых доходов в наполнении федерального бюджета России в январе — сентябре 2024 года достигла 31,7%, на акции компаний нефтегазовой отрасли в составе основного индекса МосБиржи приходится почти 50%.

В этом контексте мы выделяем двух представителей отрасли, которые обладают специфическими факторами привлекательности, на наш взгляд:

Роснефть – крупнейший в России представитель отрасли по объему добываемой нефти. В общей структуре российской нефтедобычи на Роснефть приходится более 40%. Кроме того, компания является одним из крупнейших независимых производителей газа в России. По итогам 2023 года доля экспорта нефти в дружественные страны составила 86% в общей структуре поставок, а доля экспорта нефтепродуктов — 84%.

Татнефть – вертикально интегрированная компания, основными направлениями деятельности которой являются разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Татнефть занимается переработкой газа, производством и реализацией нефтехимической продукции. Татнефть занимает шестое место в России по объёмам добываемой нефти.

Мы находим привлекательными для портфельных инвестиций акции этих двух компаний. Акции Роснефти интересны на основе оценочных мультипликаторов и с учетом разрабатываемых компанией проектов. И акции Татнефти привлекают дружественной по отношению к инвесторам дивидендной политикой.

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