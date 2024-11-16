Комментарии

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Майнинг в ряде регионов РФ ограничат до 2031 года
Власти Иркутской области собирают обоснования для повышения диапазонов энергопотребления
Майнинг запретят в Иркутской области с 1 декабря
Все материалы сюжета

«Цифра брокер»: Роснефть, Татнефть — фавориты в нефтяном секторе

Аналитики «Цифра брокер»

Переоценить значение нефтегазовой отрасли в России достаточно сложено. Доля нефтегазовых доходов в наполнении федерального бюджета России в январе — сентябре 2024 года достигла 31,7%, на акции компаний нефтегазовой отрасли в составе основного индекса МосБиржи приходится почти 50%.

В этом контексте мы выделяем двух представителей отрасли, которые обладают специфическими факторами привлекательности, на наш взгляд:

Роснефть – крупнейший в России представитель отрасли по объему добываемой нефти. В общей структуре российской нефтедобычи на Роснефть приходится более 40%. Кроме того, компания является одним из крупнейших независимых производителей газа в России.  По итогам 2023 года доля экспорта нефти в дружественные страны составила 86% в общей структуре поставок, а доля экспорта нефтепродуктов — 84%.

Татнефть – вертикально интегрированная компания, основными направлениями деятельности которой являются разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Татнефть занимается переработкой газа, производством и реализацией нефтехимической продукции. Татнефть занимает шестое место в России по объёмам добываемой нефти.

Мы находим привлекательными для портфельных инвестиций акции этих двух компаний. Акции Роснефти интересны на основе оценочных мультипликаторов и с учетом разрабатываемых компанией проектов. И акции Татнефти привлекают дружественной по отношению к инвесторам дивидендной политикой.

Читайте подробнее в обзоре «Цифра брокер».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогнозы 2025
В Госдуме опровергли сообщения о заморозке вкладов
Стагфляция, неплатежи, банкротства и «обвал» инвестиций – экономисты о влиянии жёсткой ДКП на экономику
«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги