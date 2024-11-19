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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снизился

Завершение торгов на валютном рынке 18.11 УК «Альфа-Капитал»

В понедельник, 18 ноября, на межбанковском рынке российский рубль снизился.

Теперь доллар США все прочнее закрепляется над отметкой в 100 рублей.

Для этого есть основания в виде дефицита ликвидности иностранной валюты. 

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 19 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 5,41 коп., до 99,9430 руб. Курс евро уменьшился на 24,66 коп., до 105,4606 руб. Китайский юань понизился на 3,95 коп. до 13,7597 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань повысился до 13,7505 руб. (+0,44%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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