«Цифра брокер»: Повышенная волатильность

Рынок накануне. Фондовые индексы в понедельник снизились на фоне повышения геополитической напряженности. Индекс МосБиржи упал на 0,67% (до 2720,77 п.), а индекс РТС – на 0,62% (до 857,59 п.).

Инфляционные ожидания населения в ноябре не изменились по сравнению с октябрем и составили 13,4%, что соответствует максимальному значению этого показателя с декабря 2023 года. Наблюдаемая инфляция тоже остается высокой, состав 15,3%. Стабилизацию ожиданий, пусть и на высоком уровне, можно приветствовать, учитывая продолжающийся рост текущей инфляции и наличие факторов, способствующих их увеличению. Среди таких факторов — ослабление рубля и устойчивое повышение цен на ключевые товары, включая продукты питания и нефтепродукты. Поэтому Банк России продолжает транслировать жесткую денежно-кредитную политику, считая, что «требуется дополнительная жесткость».

Новости, ожидания и торговые идеи. По итогам 2025 года прибыль Транснефти (TRNFP 1222,5 руб., -9,01%) может сократиться из-за возможного повышения ставки налога на прибыль до 40%. Это негативно отразится на дивидендных выплатах, которые могут снизится до 150 рублей на одну акцию, что эквивалентно дивидендной доходности около 12% по текущим котировкам. Для сравнения, по итогам 2024 года дивиденды оцениваются на уровне 200 рублей на акцию с текущей доходностью около 16%. Повышение ставки налога стало неожиданной новостью для инвесторов, так как Антон Силуанов заявлял, что «Минфин не планирует менять базовые налоги в 2024-2026 годах». Дополнительный налог на Транснефть может быть способом компенсировать отмененный дополнительный НДПИ для «Газпрома», который составлял 600 млрд руб.

Решение повысить налоговую нагрузку достаточно неоднозначное, так как 8% компании принадлежит миноритарным инвесторам, оставшаяся часть принадлежит федеральному агентству по управлению имуществом. Возможно, проще было повысить норму выплаты дивидендов, которая по действующей дивидендной политике составляет не менее 25% чистой прибыли, хотя компания платит 50%. С учетом повышения налоговой нагрузки целевая цена компании составит около 1000 руб.

В понедельник наблюдалась повышенная волатильность в акциях ГК «Самолет» (SMLT 1363 руб., -0,15%). По компании вышли две новости. Во-первых, представитель одного из крупнейших акционеров «Самолет» Михаила Кенина назвал информацию о продаже его доли в компании «необоснованными слухами» (7 ноября появились сообщения, что ключевой акционер ищет покупателя на свой пакет в размере 31,6% капитала). Во-вторых, у компании сменился генеральный директор (второй раз с февраля 2024 года). Столь частая смена топ-менеджмента может быть негативно для бизнеса. Мы не рекомендуем добавлять акции компании в портфель, так как с ростом ключевой ставки растут проценты по непокрытому счетами эскроу проектному финансированию, а увеличение лимитов по семейной ипотеке на 350 млрд руб. может удовлетворить спрос только до конца 2024 года.