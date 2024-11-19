Платформа ЦФА А-Токен провела 500-й выпуск и превысила объем размещения 200 млрд рублей за 2024 год

2 февраля 2023 года Альфа‑Банк был включен в реестр операторов информационных систем, зарегистрировав собственную платформу А-Токен. 17 февраля 2023 года на ней была запущена первая сделка на 10 млн рублей, сейчас объем размещений составляет 200 млрд рублей. А-Токен по праву считается одним из драйверов рынка по объемам и видам сделок.

В декабре 2023 года А-Токен был признан победителем в номинации Cbonds Awards 2023 как «Лучшая платформа ЦФА» по итогам года. В 2024 г. Национальная премия в области цифровых финансовых активов признала А-Токен «Платформой года».

Результаты десяти месяцев 2024 года в пять раз превышают достижения всего 2023 года. С момента запуска А-Токен было реализовано более 500 сделок, а совокупный объем размещений ЦФА на платформе достиг 200 млрд рублей. На платформе было реализовано более десятка уникальных выпусков, в том числе индексный ЦФА с базисным активом в иностранной валюте, ЦФА на золотые слитки, ЦФА на БПИФ, специальные выпуски цифровых обязательств для мотивации сотрудников. А также впервые были запущены индексные ЦФА на бриллианты, индексные ЦФА на золото от 1 грамма, ЦФА с промокодами на продукцию эмитента, «зеленые» ЦФА устойчивого развития, секьюритизировали арендный поток коммерческой недвижимости, кредитный портфель (CLN) и выпустили деривативы в форме ЦФА.

Таким образом, А-Токен уверенно закрепляет за собой статус крупнейшей платформы по выпуску и обращению ЦФА в России. «Динамика развития платформы А-Токен в 2024 году значительно превзошла даже наши оптимистичные первоначальные прогнозы.

Объем размещений вырос более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом. Этому способствовало повышение осведомленности и интереса к инструменту ЦФА со стороны инвесторов, эмитентов, расширение клиентской базы операторов ЦФА и поддержка рынка со стороны регулятора. Большой вклад в популяризацию ЦФА внесла профессиональная команда менеджеров и разработчиков. Наша цель — и дальше задавать высокую планку для всего рынка. Впереди новые виды сделок и новые объемы», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа‑Банка.