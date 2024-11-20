Комментарии

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
Майнинг могут запретить в Иркутской области в отопительный сезон
Лимиты энергопотребления могут увеличить для регионов без газа и теплоснабжения
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ускорил снижение

Российский рынок акций ускорил снижение. Индекс МосБиржи упал на 3,05% до 2637,75 пунктов. Индекс РТС рухнул на 3,41% до 828,38 пунктов.

Объем торгов поднялся до 107 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит смешанной. Азиатские биржи двигались разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете умеренно прибавляет. Подъем нефтяного сектора пока не получается развить в более-менее понятную структуру. Баррель Brent удерживается около $73,37. Золото поднялось к $2640 за тройскую унцию. Серебро консолидируется рядом с $31,23 за унцию. Евро/доллар чуть подрос и держится у 1,0597.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Ренессанс Страхование» выпустит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;
  • «ЕвроТранс» соберет заседание совета директоров;
  • «Авангард» проведет ВОСА;
  • индекс цен производителей в России в октябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?
Летний турпоток в Иркутскую область вырос на 20%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги