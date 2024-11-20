Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ускорил снижение Российский рынок акций ускорил снижение. Индекс МосБиржи упал на 3,05% до 2637,75 пунктов. Индекс РТС рухнул на 3,41% до 828,38 пунктов. Объем торгов поднялся до 107 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит смешанной. Азиатские биржи двигались разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете умеренно прибавляет. Подъем нефтяного сектора пока не получается развить в более-менее понятную структуру. Баррель Brent удерживается около $73,37. Золото поднялось к $2640 за тройскую унцию. Серебро консолидируется рядом с $31,23 за унцию. Евро/доллар чуть подрос и держится у 1,0597. Важные новости и отчетности дня: «Ренессанс Страхование» выпустит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;

«ЕвроТранс» соберет заседание совета директоров;

«Авангард» проведет ВОСА;

индекс цен производителей в России в октябре. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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