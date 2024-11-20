«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ускорил снижение

Российский рынок акций ускорил снижение. Индекс МосБиржи упал на 3,05% до 2637,75 пунктов. Индекс РТС рухнул на 3,41% до 828,38 пунктов.
Объем торгов поднялся до 107 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит смешанной. Азиатские биржи двигались разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете умеренно прибавляет. Подъем нефтяного сектора пока не получается развить в более-менее понятную структуру. Баррель Brent удерживается около $73,37. Золото поднялось к $2640 за тройскую унцию. Серебро консолидируется рядом с $31,23 за унцию. Евро/доллар чуть подрос и держится у 1,0597.
Важные новости и отчетности дня:
- «Ренессанс Страхование» выпустит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;
- «ЕвроТранс» соберет заседание совета директоров;
- «Авангард» проведет ВОСА;
- индекс цен производителей в России в октябре.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»