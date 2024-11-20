«Цифра брокер»: Рынок не может найти опору

Обзор российского рынка на 20 ноября

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Угасание надежд на разрядку геополитической напряженности обусловило слабую динамику фондовых индексов. Индекс МосБиржи во вторник упал на 3,32% до 2630,51 п., индекс РТС - на 3,41% до 828,38 п. Индекс суверенного долга RGBI вновь опустился ниже «круглой» отметки 100 п.

Темпы падения рынка ускорились во второй вторника на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины в России после того, как США накануне предоставили Украине разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по приграничной территории России.

Новости, ожидания и торговые идеи. Чистый процентный доход Европлана (LEAS 613,8 руб., -3,28%) за 9 месяцев с начала года вырос на 48,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 18,6 млрд руб. Однако процентные расходы растут опережающими темпами (на 74,6% в указанном периоде), что оказывает давление на чистую процентную маржу, которая снижается, хотя и остается пока на высоком уровне 9%. Резервы под ожидаемые убытки существенно увеличились и достигли 5,2 млрд руб. против 1,5 млрд руб. за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль повысилась всего на 6,4% до 11,4 млрд руб., с учетом единовременного эффекта от пересчета отложенного налога на прибыль в связи с увеличением ставки налога с 2025 года до 25%, что снизило чистую прибыль на 2,1 млрд руб. Высокие ставки в экономике оказывают и продолжат оказывать давление на бизнес компании, но мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитных условий результаты и финансовые показатели Европлана в перспективе будут улучшаться, что сохраняет инвестиционную привлекательность акций компании в долгосрочной перспективе.

Выручка МТС (MTSS 186,5 руб., -4,9%) в III квартале 2024 года увеличилась на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 180,4 млрд руб. Основными драйверами роста остаются сегменты финтех и реклама. OIBDA выросла всего на 4,5% до 61,5 млрд руб. на фоне роста расходов и инвестиций в развитие экосистемы. Чистая прибыль сократилась на 88,8% до 1 млрд руб. за счет существенного роста процентных расходов (на 89%) и отрицательной переоценки финансовых инструментов в размере 5,7 млрд руб. Слабые темпы роста основного бизнеса, рост капитальных затрат, сокращение свободного денежного потока и увеличение долговой нагрузки делают инвестиционный кейс МТС малопривлекательным, что заставляет нас придерживаться осторожной позиции в отношении акций компании.

Выручка ГК «Астра» (ASTR 501,85 руб., -1,92%) за 9 месяцев 2024 года выросла на 84% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 8,6 млрд руб. Основной вклад в рост выручки вносит рост продаж продуктов экосистемы (показав четырехкратное увеличение) и повышение выручки от сопровождения продуктов (увеличение в 2,2 раза), тогда как продажи Астра Linux формируют уже меньше половины выручки и в отчетном периоде повысились всего на 29%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 97% до 2,4 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – на 68% до 2,4 млрд руб. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне 0,34х по коэффициенту «Чистый долг»/«скорр. EBITDA». Менеджмент рекомендовал направить на дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года 550 млн руб. или 2,62 руб. на акцию, что соответствует более 100% свободного денежного потока за отчетный период. Придерживаемся позитивной оценки в отношении акций «Астра», ожидая более сильных результатов компании за IV квартал 2024 года, на который в силу сезонности бизнеса традиционно приходится около половины годовых продаж.

Сегодня результаты за 9 месяцев 2024 раскроет «Ренессанс страхование» (RENI 101,6 руб., +1,09%) – один из перспективных эмитентов в финансовом секторе, на наш взгляд.