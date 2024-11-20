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«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи подрастает на 0,91% до 2654 пунктов

В среду на открытии рынок акций РФ вышел в плюс. Индекс МосБиржи подрастает на 0,91% до 2654 пунктов, индекс РТС поднимается на 0,87% до 835 пунктов.

Индекс государственных облигаций RGBI сокращается на 0,39% до 98,97 пунктов.

В плюсе акции МКБ (+3,07%), «СПБ Биржи» (+1,75%), «Русагро» (+1,57%), ЛСР (+1,53%), «МосБиржи» (+1,35%). В «красной» зоне оказались бумаги МКПАО «ВК» (-1,08%), МТС (-0,83%), «Алроса» (-0,10%).

Нефтяной рынок постепенно, но стабильно подрастает. Баррель Brent дорожает до $73,44. Золото корректируется до $2627 за тройскую унцию. Евро/доллар удерживается у 1,0589.

Курс китайского юаня на МосБирже поднимается до 13,8485 (+0,07%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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