Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снижался, но не так быстро, как накануне В среду, 20 ноября, российский рынок акций снижался, но не так быстро, как накануне. К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,29% до 2622 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,30% до 825 пунктов. Стабильнее выглядели бумаги предприятий сектора нефтехимии и потребительского направления. Под давлением продавцов оказались акции «Ростелекома» (-3,07%), МКПАО «ВК» (-2,70%), «Новатэка» (-2,42%), «Системы» (-2,39%), «Аэрофлота» (-1,88%), ММК (-1,86%), «Мечела» (-1,72%), БСП (-1,66%). В плюсе проторговались бумаги «Позитива» (+2,51%) в рамках отскока, «Распадской» (+1,81%), ДВМП (+1,62%), «Русагро» (+1,27%), «МосБиржи» (+1,05%), КАМАЗа (+0,71%), «Фармсинтеза» (+0,71%). Индекс RGBI уменьшился на 0,04% до 99,32 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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