«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снижался, но не так быстро, как накануне

В среду, 20 ноября, российский рынок акций снижался, но не так быстро, как накануне.
К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,29% до 2622 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,30% до 825 пунктов.
Стабильнее выглядели бумаги предприятий сектора нефтехимии и потребительского направления.
Под давлением продавцов оказались акции «Ростелекома» (-3,07%), МКПАО «ВК» (-2,70%), «Новатэка» (-2,42%), «Системы» (-2,39%), «Аэрофлота» (-1,88%), ММК (-1,86%), «Мечела» (-1,72%), БСП (-1,66%). В плюсе проторговались бумаги «Позитива» (+2,51%) в рамках отскока, «Распадской» (+1,81%), ДВМП (+1,62%), «Русагро» (+1,27%), «МосБиржи» (+1,05%), КАМАЗа (+0,71%), «Фармсинтеза» (+0,71%).
Индекс RGBI уменьшился на 0,04% до 99,32 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»