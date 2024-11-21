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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль оставался в слабой позиции

В среду, 20 ноября, на межбанковском рынке российский рубль оставался в слабой позиции.

Банкам удалось несколько сократить масштабы вчерашнего стресса, но геополитический фактор вкупе с постоянным риском снижения нефтяных цен формирует стратегическое давление для курса рубля.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 21 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 9,18 коп., до 100,0348 руб. Курс евро расширился на 27,32 коп., до 105,7338 руб. Китайский юань вырос на 1,47 коп. до 13,7744 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 13,8055 руб. (-0,24%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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