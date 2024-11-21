«Цифра брокер»: Геополитика и инфляция давят на рынок

Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Давление продавцов не ослабевает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и новых данных по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в среду на 1,28% до 2596,89 п., индекс РТС – на 1,46% до 816,29 п. На рынке ОФЗ робкая стабилизация, индекс RGBI практически не изменился по сравнению со вторником, снизившись на 0,03%.

Министерство финансов успешно разместило ОФЗ с постоянным купоном, предложив инвесторам выпуск ОФЗ-26247 на 26 млрд руб. при спросе 50,2 млрд руб.

Котировки Brent восстановились от уровня поддержки около 71 доллара за баррель и сейчас торгуются вблизи 73 долларов США за баррель.

В первой половине ноября экспорт российского очищенного топлива вырос до девятимесячного максимума в связи с увеличением переработки по мере завершения сезонных работ. За первые 15 дней этого месяца поставки нефтепродуктов в среднем составляли 2,33 млн баррелей в день. Это примерно на 409 000 баррелей, или на 21%, больше, чем в среднем за тот же период в октябре. Среднесуточные объёмы поставок в этом месяце были самыми высокими с февраля.

Росстат уже вечером выпустил недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 12 по 18 ноября инфляция в годовом выражении ускорилась с 8,43% до 8,59%. Это добавляет аргументов в пользу очередного повышения ключевой ставки на заседании в декабре.

Кроме того, в среду вышли ноябрьские данные по бизнес-климату в России. Показатель вырос с 5,3 до 5,5 п., достигнув нового локального максимума с августа. Российский бизнес отмечает улучшение ситуации со спросом, несмотря на высокую ключевую ставку. На этом фоне ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца обновили максимум с мая 2022 года. Также отметим, что доля обратившихся за кредитом предприятий выросла относительно октября. Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что также является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики.

Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты «Сегежа Групп» (SGZH 1,619 руб. -9,5%) по МСФО за 9 месяцев 2024 года отражают рост выручки 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 76,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23% до 8,6 млрд руб., что обусловлено повышением выручки, а также более медленным ростом операционных расходов. За 9 месяцев 2024 года чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% за год на фоне увеличения расходов по процентам. Чистый долг по итогам 9 месяцев 2024 года составил 143,5 млрд руб. Как и ожидалось, компания анонсировала SPO по цене 1,8 руб. за одну акцию, ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб. SPO позволит снизить долговую нагрузку. После сделки чистый долг составит 42,5 млрд руб., а коэффициент «Чистый долг»/EBITDA — 3,9х, вместо нынешних 13,2х. Тем не менее это всё равно достаточно высокая долговая нагрузка при текущих уровнях процентных ставок. Кроме того, на операционном уровне компания продолжает испытывать проблемы с маржинальностью, которая составляет всего 12% по сравнению с 30% ранее.