«Альфа-Капитал»: Сегодня рубль продолжил смешанные движения

Сегодня рубль продолжил смешанные движения.

Доллар США стабильно закрепился выше 100 рублей и теперь двигает границу дальше, за 101 руб. Банки на внебиржевой площадке учитывают и геополитику, в которой все становится сложнее, и перспективу инфляции и ключевой ставки. Инфляционные сигналы не понравятся ЦБ РФ, который будет продолжать бороться с разгоном цен так, как может.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 22 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 46,06 коп., до 100,6798 руб. Курс евро расширился на 26,72 коп., до 106,0762 руб. Китайский юань вырос на 5,97 коп. до 13,8821 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 13,8720 руб. (+0,38%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»