«Цифра брокер»: Покупатели не проявляют активности

Ованес Оганисян, директор аналитического департамента «Цифра брокер»

Рынок накануне. Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.

Ослабление рубля продолжилось, несмотря на восстановление нефтяных котировок. К доллару США валютный курс достиг 101,33 руб., к китайскому юаню – 13,92 руб. Котировки Brent повысились на 1,17% до 74,35 долларов США за баррель.

В лидерах роста на торгах в четверг оказались среди прочих Сургутнефтегаза (SNGS 24,42 руб., +2,9%) и Аэрофлота (AFLT 59,7 руб., +2,6%). В аутсайдерах – привилегированные акции Транснефти (TRNFP 1092 руб., -4,5%) и акции ММК (MAGN 33,43 руб., -3,16%).

Вечером в четверг появились новости об очередных антироссийских санкциях США. На этот раз под санкции попали десятки российских регистраторов ценных бумаг и некоторые банки, а под персональными санкциями оказались ключевые сотрудники Банка России.

Остается неясным насколько новые санкции будут чувствительными для российской экономики, и будут ли затронуты операции параллельного импорта или резервы российских экспортеров вне периметра российских банков, накапливаемые экспортерами, о чем свидетельствовали низкие уровни продажи валюты экспортеров в последнее время. Так же пока неясно, как новые санкции отразятся на деятельности Газпромбанка, участвующем в операциях по обмену валюты для иностранных покупателей российского газа и нефти.

Новые санкции совпали с новостями о том, что поставки российского газа заняли лидирующие позиции по объемам на европейском рынке в сентябре, заняв 23,7% процента на европейском газовом рынке, максимальную рыночную долю с мая 2022 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Инвесторы негативно восприняли новость о том, что профильный комитет Госдумы во втором чтении одобрил повышение налоговой ставки до 40% на прибыли для Транснефти. Кроме того, внимание инвесторов привлекла также новость о финансовых проблемах Алросы: компания планирует значительно сократить издержки, снизить на 10% фонд оплаты труда и урезать другие затраты, пытаясь противостоять негативным экономическим тенденциям в отрасли.

Из ожидающихся в пятницу событий внимания заслуживают заседания советов директоров Займера и Диасофта, на которых будут рассмотрены вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 руб. на одну акцию.