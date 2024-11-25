«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным движениям

В пятницу, 22 ноября, российский рынок акций перешел к смешанным движениям. Индекс МосБиржи поднялся на 0,48% до 2581,05 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,37% до 792,67 пунктов.

Объем торгов упал до 95,8 млрд руб. Это почти на 20% ниже показателя предыдущего дня.

Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась умеренной. Азиатские рынки двигались разнонаправленно, но «медведей» было все же больше, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете растет. Сектор энергоносителей продолжает плавно и очень неторопливо идти вверх. Баррель Brent укрепился до $74,84. Золото сократилось до $2679 за тройскую унцию. Серебро консолидируется возле $30,78 за унцию. Евро/доллар стабилизировался рядом с 1,0484.

Важные новости и отчетности дня:

«ТКС Холдинг» закроет реестр для получения дивидендов;

«Мосбиржа» отчитается за III квартал и 9 месяцев 2024 года по МСФО.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»