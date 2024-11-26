«Цифра брокер»: Рынок остается под давлением

Обзор российского рынка на 26 ноября

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Настроения инвесторов в начале недели заметно ослабли. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 1,95% до 2530,69 п., индекс РТС – на 3,1% до 768,11 п. на фоне ослабления рубля к доллару США на 2,38% до 105,58 руб. Индекс гособлигаций потерял 0,33%, снизившись до 98,94 пунктов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные доходы Московской биржи (MOEX 190,28 руб., -4,39%) за 9 месяцев 2024 года увеличились на 59% до 110,8 млрд руб. за счет двукратного роста процентных доходов и прироста комиссионных доходов на 23,9% (до 44,9 млрд руб.). Основной рост наблюдался на фондовом (+33,2%), денежном (+32,4%) и срочном (+39,1%) рынках, тогда как доходы на валютном рынке снизились на 8,4%. Операционные расходы выросли на 79,7% (до 33,7 млрд руб.) в основном из-за увеличения затрат на персонал и маркетинг, включая проект «Финуслуги». Чистая прибыль биржи выросла в 1,5 раза, составив 61,9 млрд руб. Акции МосБиржи торгуются с коэффициентом P/B на 2024 около 1,7, т. е. с премией относительно акций банков, которая обусловлена стабильным доходом Московской биржи (процентный доход от размещения свободных остатков и комиссионный доход от торговли) и отсутствием кредитного риска.

Активы ЭсЭфАй (SFIN 1382,6 руб., -3,26%) за месяцев 2024 года увеличились на 19% до 371,7 млрд руб., главным образом за счет роста бизнеса Европлана и переоценки ВСК на 7%, несмотря на падение стоимости доли в М.Видео в два раза. Капитал холдинга вырос на 37% до 110,3 млрд руб., а чистая прибыль активов увеличилась на 16% до 19,3 млрд руб., включая разовую переоценку налоговых обязательств на 2 млрд руб. Европлан предложил удвоить дивиденды до 6 млрд руб. на фоне замедления темпов выдачи лизинга из-за высоких ставок. Акции ЭсЭфАй торгуются с 27% дисконтом к стоимости долей в дочках, оценка которых достигает 100 млрд руб. Холдинг объявил разовые дивиденды в размере 227,6 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 16%. Возможное снижение ставок в будущем может способствовать росту лизингового портфеля Европлана и переоценке активов ВСК.

Акции Ozon (OZON 2801,5 руб., -9,29%) подешевели почти на 10% на фоне новостей о предстоящем обсуждении редомициляции компании акционерами, запланированном на 27 декабря. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.