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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжал падать

Закрытие МосБиржи 26.11 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 26 ноября, российский рынок акций продолжал падать.

К завершению сессии индекс МосБиржи уменьшился на 2,45% до 2468 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,46% до 749 пунктов. 

Стабильнее других выглядели нефтегазовый и металлургический секторы.

Сегодня в «красной» зоне оказались бумаги «Самолета» (-10,50%), «Русснефти» (-8,73%), ПИКа (-8,12%), «Мечела» (-7,37%), ОВК (-7,06%), «НоваБев» (-5,61%), «Селигдара» (-5,51%). В плюсе оставались акции ТМК (+1,08%), «Газпромнефти» (+0,70%), «НорНикеля» (+0,44%), МКБ (+0,16%).

Индекс RGBI сократился на 0,18% до 98,76 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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