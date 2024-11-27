«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжал падать

Закрытие МосБиржи 26.11 УК «Альфа-Капитал»
Во вторник, 26 ноября, российский рынок акций продолжал падать.
К завершению сессии индекс МосБиржи уменьшился на 2,45% до 2468 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,46% до 749 пунктов.
Стабильнее других выглядели нефтегазовый и металлургический секторы.
Сегодня в «красной» зоне оказались бумаги «Самолета» (-10,50%), «Русснефти» (-8,73%), ПИКа (-8,12%), «Мечела» (-7,37%), ОВК (-7,06%), «НоваБев» (-5,61%), «Селигдара» (-5,51%). В плюсе оставались акции ТМК (+1,08%), «Газпромнефти» (+0,70%), «НорНикеля» (+0,44%), МКБ (+0,16%).
Индекс RGBI сократился на 0,18% до 98,76 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»