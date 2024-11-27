«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль ускорил девальвацию

Завершение торгов на валютном рынке 26.11 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 26 ноября, на межбанковском рынке российский рубль ускорил девальвацию.

Падение рубля основано на нескольких факторах. Это и глобальная геополитика, и снижение цен на нефть, и общий тотальный дефицит ликвидности иностранной валюты при уверенном спросе импортеров.

На текущий момент оснований ожидать, что рубль быстро отыграет эти потери, очень немного.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 27 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 126,96 коп., до 105,0604 руб. Курс евро расширился на 162,38 коп., до 110,4943 руб. Китайский юань вырос на 23,92 коп. до 14,4449 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 14,5985 руб. (+1,52%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»