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«Цифра брокер»: Падение набирает обороты

Рынок накануне. Фондовый рынок во вторник оказался под давлением продаж. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., опустившись на 2,62% до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8% до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля. Введенные ранее санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности. 

Слабой динамике фондовых индексов могли способствовать в том числе данные Банка России по корпоративному кредитованию: объемы корпоративного кредитования в октябре увеличились на 2475 млрд руб. (на 2,9%) по сравнению с предыдущим месяцем, а за последние повысились на 15839 млрд руб. (на 22,4%). В этом контексте Банк России отмечает повышенные риски, обусловленные увеличением долговой нагрузки отдельных компаний, и рассматривает возможность введения макропруденциальных надбавок по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. Рост кредитной нагрузки корпораций добавляет аргументов в пользу решения о повышении ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные Выручка «Озон Фармацевтика» (OZPH 26,29 руб., -4,88%) за 9 месяцев 2024 года повысилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции «Озон Фармацевтики» привлекательными для долгосрочных вложений. 

Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти (TRNFP 1031 руб., -2,18%) на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции. Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах Транснефти в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций компании. 

Сегодня выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Внимание инвесторов привлекут данные Росстата по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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