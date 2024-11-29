«Цифра брокер»: Полицейский разворот

Рынок накануне. Рынок в четверг совершил полицейский разворот на фоне вернувшегося интереса инвесторов к акциям. Индекс МосБиржи повысился на 2,25% по сравнению с предыдущим днем. На долговом рынке оптимизм менее выражен, индекс RGBI подрос только на 0,05%.

Ослабление рубля продолжилось умеренными темпами, ближайший фьючерс на доллар США на Московской бирже закрылся на отметке 108,9 руб. Тем не менее волатильность на валютном рынке сохраняется. Китайский юань на подорожал до 14,72 (на 1,73% за день), хотя больших опасений, связанных с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, больше не наблюдается.

Резкое ослабление рубля накануне вернуло интерес инвесторов к акциям экспортеров, и хотя динамику лучше рынка вчера показали бумаги с высоким коэффициентом бетта, бурно реагирующие на рост и падение рынков, за неделю акции экспортеров оказались среди лидеров. Хорошую динамику показали акции Роснефти (+3,4% за неделю), Алроса (+1,01%), Норникеля (+0,7%).

Представители Банка России и Минфина, делая нейтральные заявления относительно будущего решения по ставке, охлаждают ожидания рынка относительно решения Банка России по ключевой ставке на ближайшем заседании. Акции компаний строительного сектора и игроков с высокой долговой нагрузкой отреагировали сильным ростом. Bloomberg сообщил, что Алроса продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе фонду из Омана. На встрече в Казахстане обсуждалась продажа доли Роснефти в немецком НПЗ.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня HENDERSON (HNFG 538,2 руб., +2,2%) проведет совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард (AVAN 788 руб., +2,6%) и Инарктики (AQUA 615 руб., +4,77%) под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот (AFLT 54,88 руб., -3,36%), ИнтерРАО (IRAO 3,787 руб., +0,53%) и Роснефть (ROSN 474,85 руб., +0,15%) опубликуют результаты по МСФО за 9 месяцев текущего года.