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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций еще немного повысился Закрытие МосБиржи 29.11 УК «Альфа-Капитал» В пятницу, 29 ноября, российский рынок акций еще немного повысился. К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,58% до 2562 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,60% до 737 пунктов. Стабильно смотрелись бумаги компаний финансового и потребительского секторов. В «зеленой» зоне держались акции «Магнита» (+5,58%) с поддержкой в виде решения совета директоров по дивидендам, ПИКа (+3,32%) в рамках отскока после предыдущей волны падения, «Абрау Дюрсо» (+2,86%), «Газпрома» (+2,84%), «НорНикеля» (+2,65%), «Северстали» (+2,56%), «Системы» (+2,40%), «Сбербанка» (+2,37%). Под давлением оказались бумаги «Сегежа» (-8,45%), «Русагро» (-4,90%), «Аэрофлота» (-4,56%), «Сургутнефтегаза» (-2,675), ММК (-2,28%). Индекс RGBI остался на ступени в 98,60 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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