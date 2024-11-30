«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций еще немного повысился

Закрытие МосБиржи 29.11 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 29 ноября, российский рынок акций еще немного повысился.
К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,58% до 2562 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,60% до 737 пунктов.
Стабильно смотрелись бумаги компаний финансового и потребительского секторов.
В «зеленой» зоне держались акции «Магнита» (+5,58%) с поддержкой в виде решения совета директоров по дивидендам, ПИКа (+3,32%) в рамках отскока после предыдущей волны падения, «Абрау Дюрсо» (+2,86%), «Газпрома» (+2,84%), «НорНикеля» (+2,65%), «Северстали» (+2,56%), «Системы» (+2,40%), «Сбербанка» (+2,37%). Под давлением оказались бумаги «Сегежа» (-8,45%), «Русагро» (-4,90%), «Аэрофлота» (-4,56%), «Сургутнефтегаза» (-2,675), ММК (-2,28%).
Индекс RGBI остался на ступени в 98,60 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»