Комментарии

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Ключевая ставка – триггер для бизнеса, но не главный»
Александр Шадурский: «Ситуация не критичная»
«Цена простоя – выше ставки». Сергей Жарый – о перспективах кредитования бизнеса
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил восстановление

В пятницу, 29 ноября, на межбанковском рынке российский рубль продолжил восстановление.

За вчерашнюю и сегодняшнюю сессии рубль действительно отыграл у иностранных валют часть понесенных ранее потерь. Однако это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям. Фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков в виде недостаточного предложения валюты при бодром спросе импортеров, геополитики и слабых нефтяных котировок.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 183,73 коп., до 107,7409 руб. Курс евро сократился на 182,61 коп., до 114,3149 руб. Китайский юань вырос на 5,80 коп. до 14,7233 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 14,5450 руб. (-1,25%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Правительство Иркутской области продолжит работу по вопросам энергопотребления в регионе
Льготный лимит энергопотребления в Иркутской области повышен до 7020 кВт*ч в месяц
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги