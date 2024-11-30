«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил восстановление

В пятницу, 29 ноября, на межбанковском рынке российский рубль продолжил восстановление.

За вчерашнюю и сегодняшнюю сессии рубль действительно отыграл у иностранных валют часть понесенных ранее потерь. Однако это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям. Фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков в виде недостаточного предложения валюты при бодром спросе импортеров, геополитики и слабых нефтяных котировок.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 183,73 коп., до 107,7409 руб. Курс евро сократился на 182,61 коп., до 114,3149 руб. Китайский юань вырос на 5,80 коп. до 14,7233 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 14,5450 руб. (-1,25%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»