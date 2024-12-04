«Цифра брокер»: Импульс к росту угас

Рынок накануне. Рынок не удержался на траектории роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,82% до отметки 2539,64 п., индекс РТС - на 0,91% до 753,42 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI торгуется ниже «круглой» отметки 100 п.

Котировки Brent заметно выросли в преддверии встречи ОПЕК+, которая запланирована на 5 декабря. В новостном поле появляются сообщения, что альянс экспортеров отсрочит начало увеличения добычи нефти до II квартала 2025 года для поддержания ценовой стабильности на рынке в условиях слабого мирового спроса и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в организацию.

Новости, ожидания и торговые идеи. Общий объем торгов на Московской бирже (MOEX 183,72 руб., -4,19%) в ноябре снизился на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года и составил 124,8 трлн руб. Оборот на рынке акций вырос до 3,2 трлн руб., на рынке облигаций снизился до 2,2 трлн руб., на срочном рынке увеличился до 10 трлн руб., в секции денежного рынка до 95,9 трлн руб. Торговая площадка не публикует информацию по торгам на валютном рынке, хотя можно предположить, что общее снижение объема торгов связано в том числе с сжатием валютной секции ввиду санкций. Тем не менее в январе-ноябре 2024 года объем торгов на 15,2% превышает сопоставимый показатель 2023 года.

МГКЛ (MGKL 2,125 руб., +2,73%) завершила сделки по приобретению 26 объектов (ломбардов и комиссионных магазинов) в Москве и Московской области за 750 млн руб. Приобретенные отделения будут предоставлять услуги ресейла под брендом «Ресейл Маркет» и выдавать займы под залог ювелирных изделий, меха и техники под брендом «Мосгорломбард». В результате доля МГКЛ на ломбардном рынке Москвы и Московской области увеличилась с 11% до 14%. Кроме того, группа расширила свою розничную сеть на 24% до 135 отделений. В 2024 году МГКЛ показывает впечатляющие темпы роста бизнеса, и M&A сделки позволят компании усилить свое положение на рынке. Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года, которые могут составить порядка 0,22 руб. на акцию, по нашим оценкам. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4%.

Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, а также недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что значимого охлаждения экономики по-прежнему не наблюдается, как и устойчивого замедления инфляции, однако регулятор ожидает, что темпы экономического роста и инфляции в IV квартале станут умереннее. Однако мы полагаем, что заметное ослабление рубля, рост объема промышленного производства, высокие бюджетные расходы и сильный внутренний спрос в условиях сохраняющейся жесткости на рынке труда будут удерживать высокое инфляционное давление в стране.