«Цифра брокер»: Смешанные настроения

Рынок накануне. Рыночная волатильность ослабла к окончанию прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,01% до 2536,23 п., индекс РТС показал рост на 5,04% до 803,62 п. В сегменте суверенного долга наблюдаются признаки стабилизации, индекс RGBI практически не изменился за неделю, продолжив консолидироваться на уровнях немногим ниже 100 п.

По итогам недели индекс МосБиржи потерял 1,62%, в то время как индекс РТС повысился на 6,58%. Опережающей динамике индекса РТС способствовало укрепление рубля. Между тем внимания заслуживает сравнительная динамика индекса волатильности (RVI) и индекса МосБиржи. Падение индекса акций часто сочетается со всплеском волатильности. Тем не менее на прошлой неделе волатильность снизилась, несмотря на слабую динамику фондового индекса.

Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вниз на 4-27 б. п. на отрезке 2-10 лет. Примечательно, что наиболее сильное снижение показали доходности облигаций на среднем и дальнем отрезке кривой. Можно предположить, что инвесторы, таким образом, допускают повышение ключевой ставки на заседании регулятора в декабре, которое, судя по динамике котировок длинных облигаций, может предшествовать паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, вне зависимости от того, насколько высоким может быть потенциальное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании.

События на Ближнем Востоке никак не отразились на настроениях инвесторов на рынке золота. Цены на золото продолжают консолидироваться в области немногим выше 2600 долларов США за унцию. World Gold Council опубликовал ежемесячный отчет, из которого следует, что ориентированные на инвестиции в физическое золото глобальные биржевые фонды (ETF) в ноябре зафиксировали нетто-отток капитала, который в совокупности составил 2,1 млрд долларов США. Таким образом, инвесторы могут фиксировать накопленную прибыль, с начала года золото подорожало в долларах США почти на 30%. Тем не менее потенциал для дальнейшего повышения котировок сохраняется, учитывая невысокие запасы золота у центральных банков развивающихся стран.

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе существенных событий на фондовом рынке не ожидается, если не относить к таковым недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Наметившаяся в конце прошлой недели позитивная динамика на рынке акций может продолжиться в начале текущей недели на фоне снижения рыночной волатильности и стабилизации доходности длинных ОФЗ. Индекс МосБиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2600 п.