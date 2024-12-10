«Цифра брокер»: Позитивный импульс

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,45% до 2572,89 п., индекс РТС – на 1,49% до 815,61 п. В сегменте суверенного долга в начале недели формируются умеренно позитивные настроения, индекс RGBI повысился на 0,1%.

Московская биржа запустила новый сервис — календарь IPO, который станет информационным ресурсом с данными о предстоящих и прошедших размещениях, включая тип сделки, размер, цену, капитализацию и механизм стабилизации. Также биржа представила рекомендации для эмитентов, которые помогут провести успешное IPO. Эти меры направлены на повышение прозрачности и степени вовлечённости розничных инвесторов.

МКПАО «ВК» (VCKO 265,8 руб., +2,31%) рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже. VK Tech занимается предоставлением IT-решений для корпоративных клиентов, включая облачные сервисы, коммуникационные платформы и HR-решения. За девять месяцев 2024 года выручка VK Tech выросла на 60,1% до 7,7 млрд рублей, а EBITDA увеличилась до 1,5 млрд рублей с маржинальностью 19,1%. Драйверами роста стали VK Cloud и VK WorkSpace, обеспечившие рост выручки от крупных клиентов на 45,6% и от малого и среднего бизнеса на 75,5%.

Вывод VK Tech на биржу может раскрыть внутреннюю стоимость бизнеса и привлечь более высокие оценки благодаря высоким темпам роста, что соответствует стратегическому подходу других игроков, таких как МТС с планами IPO рекламного бизнеса или Ростелеком с выводом дата-центров. Однако сам ВК продолжает оставаться убыточным бизнесом, неэффективно используя замедление иностранных социальных сетей, и даже операционные показатели остаются в минусе. Для поддержания деятельности компания в апреле 2023 года получила 60 млрд рублей от ФНБ под льготную ставку 4,22%. Несмотря на перспективное размещение VK Tech, акции ВК в целом остаются малоинтересными.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (MVID 84,8 руб., +2,05%) продолжает развивать комплементарные бизнесы, запуская новые услуги. Компания начала выкупать подержанные смартфоны, такие как Apple, Samsung, Honor, с планами распространить эту услугу на бытовую технику. Рынок подержанных устройств, по оценкам компании, составляет 130 млрд рублей, что особенно актуально на фоне стагнации продаж новых смартфонов. Кроме того, «М.Видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей сроком до 12 месяцев, которые можно использовать как на покупки в сети, так и на любые другие цели. Ранее компания предлагала только рассрочку на технику. В 2023 году через платформу «Директ кредит» было выдано 85 млрд рублей заемных средств, что составило около 16% от общего объема продаж. Эти шаги направлены на диверсификацию бизнеса и поиск новых источников дохода.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня внимание инвесторов привлечет заседание ОПЕК, итоги которого могут придать импульс к восстановлению нефтяных котировок. Это, в свою очередь, может позитивно отразиться на котировках акций нефтяных компаний, что окажет поддержку дальнейшему восстановлению фондовых индексов.