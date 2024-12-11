«Цифра брокер»: Отступили от недельных максимумов

Рынок накануне. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи «круглой» отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.

Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о «длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий», что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о «высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий». До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.

Новости, ожидания и торговые идеи. Чистая прибыль Сбербанка (SBER 230,82 руб., -2,73%) за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.

Сегодня Аэрофлот (AFLT 49,8 руб., -2,7%) опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро (PHOR 5435 руб., -2,98%) и ЭсЭфАй (SFIN 1409,8 руб., -0,65%) проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.

Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамике фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.