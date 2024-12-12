Рыночная консолидация: «Цифра брокер»

Рынок накануне. Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного улучшилась, индекс RGBI за день вырос на 0,02%.

Министерство финансов выполнило план по размещению ОФЗ в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке 4,3 трлн руб., из которых 2 трлн руб. было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров за два дня — 4 и 11 декабря.

Котировки Brent превысили 73 доллара за баррель на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 000 баррелей в день. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца.

Китайский юань укрепился к российскому рублю на 1,65%. Повышенная волатильность на валютном рынке возникла после введенных недавно ограничений со стороны США в отношении российских финансовых организаций. Кроме того, многие экспортеры ушли с рынка после того, как им сделали послабления по продаже валютной выручки. Всё это сказывается на ликвидности рынка, на котором всё меньше крупных игроков, операции с российскими финансовыми структурами затруднены, поэтому случаются резкие внутридневные движения. Активность смещается на внебиржевой рынок, в ноябре на него пришлись 5,4 трлн руб. от общего объёма торгов юанем, которые составили 8 трлн руб., доля внебиржевого сегмента выросла уже до 67%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Из опубликованных Росстатом недельных данных по индексу потребительских цен следует, что годовая инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 9,32% с 9,07% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены повысились на 8,88%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила прогноз Банка России по инфляции на конец 2024 года на уровне 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику: на электропылесосы на 2,5%, смартфоны на 1,4%, телевизоры на 1,3%, иностранные автомобили на 1,0%. Тем не менее мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.