«Цифра брокер»: И хочется, и колется

Рынок накануне. Рынку не хватает импульса для того, чтобы перейти к восстановлению. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3% до 2485,4 п., индекс РТС прибавил 0,2%, повысившись до 756,93 п. Оба индекса завершили торги вблизи максимумов пятницы на фоне пониженной волатильности. Тем не менее по итогам недели индекс МосБиржи потерял 2,01%, индекс РТС – 5,81%.

Кривая доходности ОФЗ за неделю стала мене инвертированной. Доходность облигаций на отрезке от двух до трех лет снизилась на 12-28 б. п., а облигаций сроком погашения от трех до десяти лет, наоборот, повысилась на 10-34 б. п. В перспективе выравнивание кривой за счет повышения доходности облигаций на дальнем отрезке – не самый благоприятный сценарий для рынка акций. Тем не менее доходность на ближнем отрезке отражает уверенность инвесторов в повышении ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора на 100-200 б. п. Более сильное повышение ставки может стать негативным сюрпризом для рынков, в то время как сохранение ставки на прежнем уровне, чего мы также не исключаем, позитивно отразится на динамике фондовых индексов. В любом случае потенциальное повышение ставки на этой неделе может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, поскольку влияние денежно-кредитной политики на экономику проявляется со временем и регулятор может занять выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от проделанной работы.

Котировки Brent в понедельник утром консолидируются немногим выше 74 долларов США за баррель после роста на прошлой неделе примерно на 4%. Нефтяные цены с начала осени остаются в диапазоне 70-76 долларов за баррель и могут продолжить восстанавливаться в направлении верхней границы диапазона. Это благоприятный для российского рынка акций сценарий, где существенный вес занимают эмитенты нефтяной отрасли, учитывая, что в рублях цена Brent уже превышает 7500 руб. за баррель.

Котировки золота на прошлой неделе практически не изменились и продолжают консолидироваться в области 2650 долларов США за унцию. На этой неделе Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США примет решение по ставкам на федеральные фонды (ожидается снижение на 25 б. п.). На этом фоне котировки золота могут показать повышенную волатильность. Тем не менее существенных изменений до конца года вряд ли можно ожидать, учитывая потенциальное понижение активности на глобальных финансовых рынках на следующей неделе на фоне рождественских каникул.

Новости, ожидания и торговые идеи. Ключевым событием этой недели станет запланированное на пятницу заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Вне зависимости от результата, если не рассматривать сценарий резкого повышения ставки сразу до 25%, реакция рынков на решение регулятора может оказаться позитивной. Опасения перед повышением ставки во многом уже учтены в рыночных котировках, и мы можем получить эффект покупки просто по факту свершившегося события.