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«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи упал на 2,61% до 2420,30 пунктов

В понедельник, 16 декабря, российский рынок акций резко снизился. Индекс МосБиржи упал на 2,61% до 2420,30 пунктов. Индекс РТС провалился на 2,12% до 740,87 пунктов.

Объем торгов поднялся до 84,1 млрд руб. Для начала недели рост нормален, однако в условиях распродаж такое движение выглядит тревожным.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась смешанной. Азиатские рынки двигались без единого настроения, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. В нефти инвесторы придерживаются осторожной позиции, мало активничают и ведут себя осмотрительно. Баррель Brent опустился до $73,84. Золото консолидируется около $2654 за тройскую унцию. Серебро стабильно стабильно рядом с $30,49 за унцию. Евро/доллар удерживается возле 1,0515.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Северсталь», «Лукойл» и «Хэдхантер» закроют реестры для получения дивидендов;
  • «Газпром» проведет собрание совета директоров;
  • «Озон Фармацевтика» проведет ВОСА;
  • розничные продажи в США в ноябре;
  • промышленное производство в США в ноябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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