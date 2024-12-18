«Цифра брокер»: Предновогодняя распродажа

Рынок накануне. Активность продавцов не ослабевает. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,78% до отметки 2377,15 п., индекс РТС – на 1,86% до 727,06 п. Индекс суверенного долга RGBI проявляет относительную устойчивость, снизившись только на 0,06% до 98,04 п. за день.

Давление на рынок акций оказали в том числе дивидендные отсечки ЛУКОЙЛа (LKOH 6290,5 руб., -7,21%), Северстали (CHMF 1016,4 руб., -3,6%), Хэдхантера (HEAD 3060 руб., -23,15%) и ММЦБ (GEMA 120,7 руб., -0,49%).

Державшийся долгое время в лидерах роста среди отраслевых индикаторов индекс МосБиржи информационных технологий переместился в зону отрицательных значений и показывает снижение на 15% с начала года. Несмотря на вклад вчерашней дивидендной отсечки Хэдхантера, основная причина слабой динамики индекса, на наш взгляд, кроется в сокращении закупок отечественных технологий по мере удовлетворения основных потребностей заказчиков в рамках бума импортозамещения. В частности, госсектор на 36% сократил закупки российского ПО в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совкомбанк (SVCB 12,62 руб., +6,59%) сообщил о проведении ВОСА 28 января 2025 года по вопросу об увеличении уставного капитала через допэмиссию акций. Денежные средства будут направлены на покупку Хоум Банка и на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля. Высокие ставки в экономике и опережающий рост стоимости фондирования над доходностью активов Совкомбанка приводит к более медленному росту чистого процентного дохода и снижению чистой процентной маржи, поэтому на данном этапе мы не видим идеи в акциях. Тем не менее в перспективе Совкомбанк станет прямым бенефициаром разворота денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения благодаря растущим сегодня активам и кредитному портфелю банка.

Российские авиакомпании продолжают наращивать объемы перевозок: в ноябре суммарный пассажиропоток вырос на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 7,9 млн человек (повысившись на 1,4%, до 5,8 млн, на внутренних линиях и на 15,8%, до 2,1 млн, на международных). Аэрофлот (AFLT 47,67 руб., -0,06%) в ноябре перевез 50% от общего числа пассажиров или 4 млн человек, что отражает рост на 11% по сравнению с 2023 годом. При этом занятость кресел крупнейшего авиаперевозчика страны остается на высоком уровне, достигая 89,7%, что в сочетании с ростом цен на авиабилеты (на 22,5% на внутренних рейсах и на 3% на зарубежных) сохраняет благоприятные условия для выхода на чистую прибыль по итогам года. Мы полагаем, что тенденция с ускорением роста затрат сохранится в IV квартале, хотя Аэрофлот перестанет быть убыточным и даже может выплатить дивиденды на уровне 4 руб. на одну акцию.

Сегодня ожидаются финальные перед заседанием Банка России в пятницу недельные данные по инфляции, которые будут учтены регулятором при принятии решения по ставке. Мы полагаем, что сезонный рост потребительского спроса и девальвация рубля помешают замедлению инфляции. Мы ожидаем, что нервозность на рынке будет сохраняться вплоть до решения Банка России по ключевой ставке. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2300 п.