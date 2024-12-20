«Цифра брокер»: В ожидании решения по ставке

Рынок накануне. Индексы фондового рынка показали положительную динамику в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, в то время как индекс государственных облигаций, RGBI, прибавил 0,95%.

Котировки Brent снизились на 1,69% до 72,7 долларов за баррель. Доллар США укрепился к рублю на 1,8% до 106,25 руб. за один доллар. На этом фоне индекс РТС снизился на 0,33% до 736,06 п.

Ключевым событием сегодня станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз среди аналитиков на рынке предполагает резкое повышение ключевой ставки по итогам заседания, на 2 п.п. до 23%. Тем не менее решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Стоит отметить, что консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п.п. до 20%. Ставка в итоге была повышена сразу на 2% п.п. Таким образом, и сейчас нельзя исключать, что консенсус-прогноз может оказаться ошибочным. Повышение ставки сразу на 2 п.п. на заседании Банка России в октябре уже привело к значительному замедлению кредитования и коррекции на финансовых рынках и, возможно, цен на недвижимость. Несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия рост потребительских цен инерционно и сезонно продолжил ускоряться, но, как было замечено многими участниками рынка, эффект от повышения ставок отсрочен по времени на несколько кварталов. Рынок, по нашему мнению, не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий, в которых даже экспортерам при увеличении их маржинальности на фоне ослабления рубля будет трудно наращивать кредитный портфель, не говоря уже о других секторах, где новые кредиты привлекаются в основном для рефинансирования старых, и на условиях намного менее выгодных для заемщиков, увлекая их в спираль негативной динамики финансового состояния.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня вступают в силу результаты декабрьской ре-балансировки базы для расчета индексов МосБиржи. В состав индекса будут включены акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК; исключены депозитарные расписки Озона. Решение индексного комитета биржи оставалось основным фактором, обусловившим динамику котировок соответствующих акций в четверг. Акции Озон (2494) по итогам торгов оказались в лидерах снижения, подешевев на 3,7%.