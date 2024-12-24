«Цифра брокер»: Темпы роста немного замедлились

Рынок накануне. Оптимизм на российском фондовом рынке не ослабевает. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2702,48 п., индекс РТС вырос на 3,16% до 837,82 п., на 3,84% повысился индекс государственных облигаций RGBI.

Банк России выпустил отчет о развитии банковского сектора за ноябрь. Темпы роста корпоративного кредитования в ноябре значительно замедлились, до 0,8% по сравнению с 2,3% в октябре, а ипотечного кредитования – до 0,4% с 0,7%. На фоне высоких процентных ставок сократилось первичное кредитование как по льготным ипотечным кредитам (на 18%), так и по рыночным (на 40%). Необеспеченное потребительское увеличилось минимальными темпами (на 0,1%) после сокращения в октябре (на 0,3%).

На фоне продолжающегося роста ставок банки продолжают активно привлекать средства на депозиты: вклады населения увеличились на 1,2%, а юридических лиц — на 1,6%. Прибыль банковского сектора повысилась до 518 млрд рублей благодаря валютной переоценке и разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам. Однако совокупный финансовый результат оказался ниже (479 млрд рублей) из-за валютной переоценки субординированных займов, учитываемых в капитале.

Новости, ожидания и торговые идеи. Холдинг ЭсЭфАй (SFIN 1388 руб., -9,84%) полностью погасил долг, снизив долговую нагрузку до нуля. Холдинг закрыл остаток задолженности по кредитному договору в размере 9,7 млрд рублей. Таким образом, объем текущих кредитных обязательств компании сократился до нуля, что является значительным достижением в условиях высокой стоимости заимствований. На данный момент SFI торгуется с дисконтом около 20% к своим активам, что делает акции холдинга потенциально привлекательными для инвесторов. При этом расходы корпоративного центра составляют всего 400–500 млн рублей в год, что не превышает 1% от средней чистой активной стоимости (СЧА) холдинга.

Основной акционер «Южуралзолото» (UGLD 0,8067 руб., +9,41%), Константин Струков, продал 22% акций в капитале золотодобывающей компании. Покупателем выступила управляющая компания «ААА Управление Капиталом». Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение долговых обязательств на сумму 22,9 млрд рублей. Поручителем по этим обязательствам выступал сам золотодобытчик, что ранее вызывало опасения инвесторов. После сделки господин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом в 67,85%, а количество акций компании в свободном обращении не изменилось и составляет 10,15%. Акции ЮГК на фоне новости выросли на 9% на фоне устранения риска для миноритариев. Проблемный долг был связан с угольной компанией Мэлтэк, находящейся в сложной финансовой ситуации, но теперь этот риск нивелирован.