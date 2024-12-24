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А-Токен признана лучшей блокчейн-платформой для ЦФА в России

Платформа ЦФА Альфа-Банка А-Токен одержала победу в национальной премии «Меркурий» в номинации «Финансы и блокчейн», получив звание «Проект года».

А-Токен уверенно занимает лидирующие позиции на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. На сегодня А-Токен удерживает статус крупнейшей платформы по выпуску и обращению ЦФА в стране с общим объемом более 230 млрд рублей и свыше 600 выпусков со старта работы площадки. Платформа выпустила более 15 уникальных продуктов, включая ЦФА на бриллианты, золото, недвижимость, кредитные договоры и кино.

Кроме того, А-Токен является лидером по количеству инвесторов, с общей долей более 50% от общей численности на рынке. Ранее в этом году А-Токен был удостоен наград «Платформа года» и «Лидер по объёму размещений» в рамках национальной премии ЦФА.

«ЦФА в России развиваются стремительно, в 2024 году объем рынка превысил 400 млрд, на А-Токен при этом было выпущено более 200 млрд. Мы рады внести вклад в развитие рынка ЦФА, и признание профессионального сообщества очень ценно для нас. Наша победа подтверждает эффективность А-Токен как надежной и масштабируемой блокчейн-платформы для эмиссии и обращения ЦФА», — рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

Ежегодная национальная премия «Меркурий», организованная Ассоциацией КорпФинТех, признана авторитетным событием в сфере финансовых технологий, отмечающим достижения лидеров отрасли и способствующим развитию инноваций в России. В жюри премии входят ведущие эксперты финансового рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /

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