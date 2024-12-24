Экспертов Альфа-Банка признали лучшими аналитиками в стране

Аналитики Альфа-Банка вошли в число победителей нового независимого рэнкинга «Лучший аналитик России–2024». Его запустили Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа совместно с Ассоциацией финансовых аналитиков.

Это первая премия, лауреатов которой выбрали институциональные инвесторы — управляющие компании, страховые и пенсионные фонды, family offices. Голоса принимались от игроков рынка с объёмом активов под управлением 5+ млрд рублей.

Участники голосования выбирали лучших среди 130 номинантов — и в число победителей вошли девять аналитиков Альфа-Банка. Евгений Кипнис, старший аналитик — ТОП-1 в номинациях «Потребительский сектор» и «Финансы» в блоке «Акции».