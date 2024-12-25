«Цифра брокер»: Пауза на раздумья

Рынок накануне. Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки 2690,96 п., индекс РТС вырос на 1,31% до 848,79 п. на фоне умеренного укрепления рубля. На рынке корпоративного долга продолжается переоценка доходностей, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с предыдущими днями.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования. Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Газпрома (GAZP 121,7 руб., +1,63%) утвердил сокращение инвестиционной программы в 2025 году на 7%, до 1,524 трлн руб. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 млрд руб. до 4,6 трлн руб. Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 трлн руб., а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отменой повышенного налога в размере 600 млрд руб.

Совет директоров Полюса (PLZL 13719 руб., -1,51%) рекомендовал дробление акций в пропорции 1 к 10. Новость о дроблении вносит незначительный оптимизм в отношении бумаг компании, поскольку сплит снизит стоимость одной акции и повысит ее доступность для розничных инвесторов. Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги Полюса в том числе за счет высокой операционной эффективности компании и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году.

Мы полагаем, что на рынке сохранится невысокая активность в перспективе до конца текущего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходим новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.