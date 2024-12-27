«Цифра брокер»: Устойчивое восстановление

Рынок накануне. Повышательная динамика на рынке сохраняется. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 1,29%, индекс РТС прибавил 1,6%, а индекс RGBI, отражающий динамику ОФЗ, вырос на 0,35%. Рыночные индикаторы значительно улучшили свою динамику за последний месяц.

С начала года индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR теряет уже только 2,47%, а индекс полной доходности гос. облигаций RGBITR показывает снижение на 2,4%. Тем не менее индексу МосБиржи и RGBI, отражающие общую динамику на рынках акций и ОФЗ, с начала года показывают снижение на 10,7% и на 12,13 % соответственно. Любопытно, что котировки ОФЗ снизились в целом сильнее, чем индекс акций.

Нефтяные котировки после невыразительной динамики в последние нескольких недель перешли к снижению, котировки Brent достигли уровней 73,18 долларов за баррель. Золото в четверг подорожало на 0,77% до 2696 долларов США за унцию. Рубль после резкого снижения в конце ноября продолжает укрепляться относительно доллара и юаня.

На стороне рубля выступает отсутствие покупок валюты со стороны Банка России, а также потенциального предложения валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно кредитных условий (высоких ставок). Скорее всего, валютный курс может укрепиться до уровней ниже 100 руб. за доллар США до конца года. Это может неблагоприятно отразиться на потенциальной дивидендной доходности привилегированных акций Сургутнефегаза, а также уменьшит прибыль этого года для инвесторов в юаневые и замещающие облигаций.

Тем не менее Банк России заявил, что с начала 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркальных операций с Минфином, но увеличит ежедневные продажи юаней с 8,4 млрд руб. до 8,86 млрд руб.

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