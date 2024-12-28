«Цифра брокер»: Импульс к росту немного ослаб

Рынок накануне. Повышательная Рынок консолидируется после роста в предыдущие дни. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,6%, в то время как индекса RGBI практически не изменился. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Хотя Банк России повысил курс доллара США 99,2 руб. до 100,5 руб., фьючерсы на доллар в течение дня повышались до 104,8 руб. за один доллар, а на межбанковском рынке – до 107 руб.

Повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а курс, по которому делают сделки участники только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. Со вчерашнего дня Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и изменение механизма расчета курсов возможно стало причиной волатильности. В целом в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля. Это совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами.

С 1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Будущее поставок газа российского газа в Европу стало одной из самых обсуждаемых новостей в последнюю неделю года перед истечением контракта. Одним из предложений стало возобновление транзита газа через территорию Беларуси в обход Украины по газопроводу Ямал-Европа в Польшу. Транзит по этому маршруту прекратился в 2022 году. Цены на газ в Европе реагируют ростом на возможное прекращение транзита топлива в регион.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Роснефти ожидаемо продлил срок договора с Игорем Сечиным и назначил его с 1 января 2025 года на должность главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» сроком на 5 лет. Т-банк сообщил, что планирует открыть два филиала в Китае и направил в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур на должности управляющих филиалами Т-банка в Шанхае и Сиане. Кроме того, Банк России выпустил указание, устанавливающее порядок выдачи иностранным банкам лицензии для проведения их филиалами банковских операций в России, которые вступят в силу с 7 января 2025.

В последние дни уходящего года активность на российском рынке может оказаться сдержанной. Тем не менее сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, в то время как баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 п. по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе.