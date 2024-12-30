«Цифра брокер»: Новогодние настроения

Рынок накануне. Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года. Индекс МосБиржи в субботу повысился на 1,06% до 2786,67 п., индекс РТС практически не изменился, снизившись на символические 0,08% до 863,36 п. За прошлую неделю оба индекса показали рост соответственно на 5,62% и на 6,31%, а индекс МосБиржи на вечерней сессии в субботу превысил отметку 2800 п. Отражающий динамику на рынке суверенного долга индекс RGBI прибавил четверть процента в последний рабочий день прошлой недели.

Снижение доходностей облигаций на неделе продолжилось. Доходности 2-летних ОФЗ впервые за много месяцев опустились ниже 18%, а спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ достиг в пятницу многомесячного минимума 213 п. За неделю доходность 2-летних ОФЗ упала на 59 б.п., 10-летних повысилась на 15%. Небольшое повышение доходности в субботу вряд ли что-то серьезно меняет, учитывая пониженную активность инвесторов в преддверии новогодних каникул. Инверсия кривой доходности, таким образом, продолжила сокращаться, что формирует благоприятные предпосылки для фондового рынка на ближайшее время.

Котировки нефти в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже 74 долларов США за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона 71-75 долларов за баррель Brent. Для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 руб. за баррель. Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом.

Новости, ожидания и торговые идеи. Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается. Сегодня выйдут данные за декабрь по деловой активности в России (индекс PMI) в сфере услуг от агентства S&P Globаl. Корпоративных новостей не запланировано.

Позитивная динамика на рынке может продолжиться на фоне невысокой активности инвесторов. Индекс МосБиржи может закрепиться выше 2800 п.