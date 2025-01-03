«Цифра брокер»: Благоприятная конъюнктура

Рынок накануне. Динамика фондовых индексов в последний торговый день 2024 года обнадеживает. Индекс МосБиржи 30 декабря повысился на 3,46% до 2883,04 п., индекс РТС – также на 3,46% до 893,22 п. Таким образом, рынок завершил год на максимумах с августа 2024 года, если судить по индексу МосБиржи.

В сегменте суверенного долга небольшое давление наблюдалось на самом ближнем отрезке кривой доходности облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения до двух лет прибавили 5-25 б. п., в то время как на отрезке от двух до десяти лет, наоборот, снизились на 9-34 б. п. В итоге индекс RGBI показал снижение на символические 0,12%.

На глобальных сырьевых рынках в первые дни 2025 года складывается благоприятная ситуация для российского фондового рынка. Котировки Brent превысили отметку 76 долларов США за баррель на фоне потенциального сокращения нефтедобычи участниками ОПЕК+ (на 21 тыс. б/с по сравнению с декабрем, по оценке «Интерфакса»). С технической точки зрения, повышение нефтяных котировок может продолжиться в направлении 78 долларов за баррель Brent, где проходит линия 50-недельного скользящего среднего.

Котировки золота тоже показывают положительную динамику в начале года, повысившись 2 января на 1,29%. Предпосылки для более высоких цен на золото в 2025 году сохраняются, тем не менее на рынке золота пока продолжается консолидация в рамках широкого диапазона 2600-2700 долларов США за унцию.

Новости, ожидания и торговые идеи. Глава Росавиации заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился в прошлом году на 5% по сравнению с 2023 годом. По предварительным оценкам, пассажиропоток авиакомпаний составил 111,3 млн человек в 2024 году. Таким образом, в перспективе можно ожидать позитивных операционных показателей от Аэрофлота, принимая во внимание существенную долю авиакомпании на российском рынке.

Повышательная динамика российских фондовых индексов может продолжиться в первые дни наступившего года. В пользу такого сценария выступает позитивная динамика на сырьевых рынках. Кроме того, поддержку фондовым индексам оказывает тенденция на постепенное снижение доходности облигаций. Ближайшей целью по индексу МосБиржи может стать 2900 п., где находится сопротивление в виде линии 200-дневного скользящего среднего.