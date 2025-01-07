«Цифра брокер»: Первый блин комом

Рынок накануне. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в первый торговый день нового года. Индекс МосБиржи 3 января снизился на 1,89% до 2828,5 п., индекс РТС – на 1,89% до 876,32 п. Котировки ОФЗ почти не изменились, индекс RGBI показал символическое снижение на 0,03%.

На данном этапе снижение индексов можно рассматривать в качестве консолидации после предыдущего роста в последние несколько недель прошлого года. Кроме того, на рынке присутствуют слабые признаки возможной ротации между секторами. Инвесторы могут избавляться от активов с неочевидными перспективами в пользу более понятных и более перспективных историй на рынке.

В этом контексте логичной представляется слабая динамика котировок акций эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, например, М.Видео (MVID 90 руб., -4,26%) или Мечела (MTLR 104,83 руб., -3,2%). На другом конце спектра находятся акции компаний защитного класса с невысокой долговой нагрузкой, которые пользуются спросом у инвесторов.

К активам защитного класса принято относить в том числе акции представителей потребительского сектора. Соответствующий индекс – единственный из отраслевых индикаторов на Московской бирже показал рост 3 января. Опережающий рост в составе индекса показали акции «Озон Фармацевтика» (OZPH 48 руб., +15,75%), которые с начала публичных торгов подорожали уже на 37%. Позитивную динамику показали также котировки акций «Промомед» (PRMD 393 руб., +10,63%) и «МД Медикал Груп» (901,4 руб., +0,26%).

Кроме того, в числе подорожавших оказались акции Полюса (PLZL 14095 руб., +0,82%). Компания характеризуется невысокой долговой нагрузкой по фиксированной по большей части процентной ставке (коэффициент «Чистый долг»/EBITDA менее 2х, около 70% долга по фиксированной ставке) и выигрывает в условиях высоких цен на золото, что позволяет в перспективе рассчитывать на достойные дивиденды. Перспектива более высоких цен на золото в 2025 году также оказывает поддержку акциям Полюса.

Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на котировки золота может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара не помешало в 2024 году повышению котировок золота на 27% (в долларах США), которые сохраняют потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран.

Новости, ожидания и торговые идеи. World Gold Council уже на этой неделе может опубликовать данные по потокам средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF. Данные позволят оценить рыночное позиционирование на рынке золота.

Российские фондовые индексы в краткосрочной перспективе могут консолидироваться далее на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни. Поддержка по индексу МосБиржи находится в области немногим выше 2700 п., где проходит лини