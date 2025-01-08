«Цифра брокер»: Инвесторы на каникулах

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться в первые дни наступившего года. Индексы МосБиржи и РТС снизились 6 января на 0,43% каждый, до 2816,25 п. и до 872,53 п. соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, немного ослаб, снизившись на 0,3%.

Слабая динамика фондовых индексов сочетается с невысокой активностью инвесторов на фоне официальных каникул. Если в последние дни прошлого года объемы торгов на рынке акций Московской биржи составляли в основную сессию около 95 млрд руб., то в первый день наступившего года объемы сократились примерно до 77 млрд руб., а 6 января составили немногим менее 53 млрд руб.

На рынке продолжается ротация между секторами. Опережающую динамику вновь показали акции представителей потребительского сектора, прежде всего, фармацевтических компаний, в то время как под давлением оказались акции строительных компаний и нефтяного сектора.

Агентство Reuters сообщило о планах администрации Байдена ввести новые санкции в отношении нескольких нефтяных компаний и танкерного флота, транспортирующего российскую нефть, которая поставляется по ценам, превышающим «потолок» 60 долларов США за баррель.

Между тем негативная реакция на новость о санкциях оказалась достаточно сдержанной. Поддержку нефтяному сектору оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке. Котировки Brent в начале года закрепились выше 77 долларов за баррель, преодолев сопротивление в области линии 200-дневного скользящего среднего, и в краткосрочной перспективе баланс рисков складывается пользу их дальнейшего роста в направлении 80 долларов за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. В сегменте суверенного долга спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ стабилизировался около 285 б. п. Двухлетние облигации 6 января прибавили в доходности 11 б. п., десятилетние, наоборот, потеряли 20 б. п. Тем не менее по сравнению с 30 декабря 2024 года доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет практически не изменились, показав снижение на 3-6 б. п.

Таким образом, стабилизация на рынке облигаций и сокращение спреда доходности облигаций по сравнению с пиковыми значениями ноября в сочетании с позитивной динамикой на нефтяном рынке формируют благоприятные предпосылки для возобновления восходящей динамики фондовых индексов по мере возвращения инвесторов на рынок после каникул. На этом фоне индекс МосБиржи может еще до конца января может проверить на прочность сопротивление в области 2900 п., где проходит линия 200-дневного скользящего