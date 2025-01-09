«Цифра брокер»: Покупатели возвращаются

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду завершил день ростом, первый раз в новом году, повысившись на 0,87%. Инвесторы постепенно возвращаются к торгам после праздников. Индекс RGBI практически не изменился по сравнению с предыдущим днем. Рубль укрепился к китайскому юаню на 0,84%. Повышение доходности казначейских облигаций США привело к укреплению доллара, на фоне чего юань упал до 16-месячного минимума относительно американской валюты.

Динамика на нефтяном рынке оказывает поддержку российскому фондовому рынку, всю прошлую неделю мы наблюдали уверенный рост нефтяных котировок, хотя в четверг утром котировки Brent торгуются ниже 77 долларов за баррель. Согласно вышедшим данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 6,07 млн баррелей. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Котировки золота в среду показали положительную динамику, прибавив 0,5% в рамках восстановления от зоны поддержки 2600 долларов за унцию. Поддержку котировкам золота по-прежнему оказывает спрос со стороны мировых центральных банков. Их интерес к покупке сохранялся в течение всего прошлого года. Центральные банки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.

Новости, ожидания и торговые идеи. В четверг под новым тикер-кодом X5 начнутся торги бумагами ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ранее X5 Group). В акциях возможен навес, много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, Магнита, акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов. Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8 на 2025, то есть по цене закрытия акции выглядят интересно, тем не менее спешить с покупкой смысла, возможно, нет видим. По причинам, описанным выше, стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж и, конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию Х5.