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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ушел в минус

В четверг, 9 января, российский рынок акций ушел в минус

К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 1,79% до 2789 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,80% до 864 пунктов. 

После локального повышения на этой неделе, пока на площадке было малое количество игроков, биржи вернулись к динамике начала года и снижались.

Среди корпоративных событий обратило на себя внимание возвращение к торгам акций X5 после перерыва в 9 месяцев.

Рынок продавал широким фронтом. Под давлением оказались префы «Мечела» (-6,23%), акции «Фармсинтеза» (-5,98%), ОГК-2 (-4,93%), МКБ (-3,64%), «Ростелекома» (-3,61%), «Мечела» (-3,51%), «Совкомфлота» (-3,46%), «Роснефти» (-3,36%), ТМК (-3,29%). В положительной области удерживались бумаги «Магнита» (+1,90%), «ФосАгро» (+1,80%), «Полюс Золота» (+0,83%).

Индекс RGBI уменьшился на 0,25% до 105,96 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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