«Цифра брокер»: Настроения немного ухудшились

Рынок накануне. Рынок не смог сохранить импульс к росту. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 2,38%, индекс РТС упал на 2,97%. В сегменте суверенного долга настроения тоже ухудшились, индекс RGBI потерял 0,23%. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Курс рубля, устанавливаемый Банком России, повысился до 102,29 руб. за один доллар США с 101,67 руб. за доллар в предыдущий день. Курс китайского юаня вырос до 13,69 руб. с 13,42 руб.

Повышенную волатильность на валютном рынке провоцируют опасения перед возможным новым пакетом антироссийских санкций, предусматривающим ограничения в отношении российской нефтяной отрасли.

Годовые темпы роста ВВП в конце 2024 года повысились, до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения.

Котировки Brent вернулись к уровням выше 77 долларов США за баррель. Цены на нефть Urals FOB в Новороссийске, торговавшуюся с дисконтом 10-11 долларов за баррель в ноябре и декабре, скорее всего, также отреагировали ростом. Для сравнения, дисконт цены на нефть Urals к Brent в портах Индии в ноябре и декабре 2024 года составлял только 3-4 доллара США. Даже если новые санкции приведут к увеличению дисконта, то выросшие в начале января цены на нефть должны в некоторой степени нивелировать последствия санкций.

Акции транспортных компаний оказались в лидерах снижения в четверг. Акции Совкомфлота снизились на 5,1%, привилегированные акции Транснефти показали снижение на 5,3%.

В лидерах роста оказались бумаги Фосагро и Полюса, которые подорожали на 2,7% и на 0,7% соответственно. Вчера на Московской бирже после редомициляции начались торги акциями Х5. В самом начале торгов котировки акций ритейлера повысились, достигая 3000 руб., но не удержали рост и завершили день закрылись на уровне 2800 руб. за одну акцию, что тем не менее превышает уровни до приостановки торгов в апреле. Оборот по акциям Х5 превысил 18 млрд руб. Ожидания по дивидендам и высокий потенциал роста котировок акций Х5 (до 3900, по нашей оценке) оказывают поддержку котировкам Х5.

Новости, ожидания и торговые идеи. Снижение на фондовом рынке сегодня, вероятно, продолжится на фоне сохраняющихся опасений перед санкциями. Тем не менее появившееся сообщения о возможной встрече президента России и нового президента США могут поддержать рыночные настроения в последний рабочий день текущей недели.