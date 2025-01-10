«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оказался под давлением продавцов

В четверг, 9 января, российский рынок акций оказался под давлением продавцов. Индекс МосБиржи опустился на 2,38% до 2773,12 пунктов. Индекс РТС упал на 2,97% до 854,03 пунктов.

Объем торгов взлетел до 134,7 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась ограниченно минорной. Биржи Азии в «красном», фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США слегка снижается. Накануне биржи в Штатах были закрыты по случаю траура по экс-президенту Картеру. Баррель Brent стабилен около $77,15. Золото повысилось до $2673 за тройскую унцию. Серебро укрепилось к $30,26 за унцию. Евро/доллар оказался еще ниже, рядом с 1,0301.

Важные новости и отчетности дня:

«СмартТехГрупп» проведет ВОСА;

«Роснефть» закроет реестр для получения дивидендов;

«Лукойл» проведет заседание совета директоров;

число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в декабре;

уровень безработицы в США в декабре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»