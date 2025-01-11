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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжал укрепляться, но к вечеру заряд оптимизма сошел на нет

В пятницу, 10 января, на межбанковском рынке российский рубль продолжал укрепляться, но к вечеру заряд оптимизма сошел на нет.

В фокусе внимания на площадках - санкционная повестка. Агентство Reuters сегодня сообщило, что США могут ввести новые более широкие антироссийские санкции до конца недели. Под ограничениями способны оказаться танкеры, которые перевозят нефть, купленную дороже $60 за баррель. Подобный санкционный риск в теории не имеет слияния на рубль, но если он будет реализован, конъюнктура для российской валюты ухудшится.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 11 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 37,65 коп., до 101,9146 руб. Курс евро уменьшился на 4,29 коп., до 105,0464 руб. Китайский юань опустился на 0,68 коп. до 13,6866 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 13,6230 руб. (+0,84%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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