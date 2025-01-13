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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вновь уверенно повысился

В пятницу, 10 января, российский рынок акций вновь уверенно повысился. Индекс МосБиржи укрепился на 1,86% до 2824,59 пунктов. Индекс РТС взлетел на 2,23% до 873,09 пунктов.

Объем торгов расширился до 187,5 млрд руб. Это почти на 40% больше, чем наблюдалось днем ранее.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Азиатские рынки падали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США также направлен вниз. Баррель Brent развивает рост и поднимается к $79,79. Золото консолидируется около $2689 за тройскую унцию. Серебро выросло к $30,38 за унцию. Евро/доллар провалился до 1,0244.

Важные новости и отчетности дня:

  • акции «Займера» последний день торгуются с дивидендами.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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