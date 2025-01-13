Альфа-Инвестиции: Доходность клиентов от pre-IPO «Бери Заряд!» превысила рынок на 40%

В мае Альфа-Инвестиции предоставили своим клиентам уникальную возможность принять участие в pre-IPO проекта «Бери Заряд!». В результате размещения были установлены рекорды по скорости и объему привлечения средств – всего за три дня удалось собрать свыше 750 млн рублей.

Кроме того, в ходе сделки был проведен выкуп акций миноритарных акционеров «Бери Заряд!», что стало первым подобным случаем на российском рынке с использованием инфраструктуры брокерской компании.

Доходность участников pre-IPO составила около 36% годовых (18% за шесть месяцев), тогда как индекс Московской биржи за этот же период упал на 20%. Таким образом, инвестиции в «Бери Заряд!» оказались значительно выгоднее публичных акций.

Андрей Недбайло, исполняющий обязанности руководителя Альфа-Инвестиций, подчеркнул, что история с «Бери Заряд!» в 2024 году является ярким положительным примером для развития российского рынка pre-IPO. Он также выразил уверенность в дальнейшем росте интереса к таким размещениям со стороны эмитентов и инвесторов.