«Цифра брокер»: Обратная реакция

Рынок накануне. В конце прошлой недели на рынке возобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%, повысившись до 873,09 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, показал снижение на 0,39% на фоне умеренного ослабления рубля.

Ослабление на рынке ОФЗ было обусловлено прежде всего снижением котировок облигаций на коротком отрезке кривой, доходность двухлетних облигаций повысилась на 12 б. п., вернувшись выше 18%. Между тем доходность десятилетних облигаций повысилась только на 3 б. п., составив 15,67%. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг 242 б. п. в пятницу по сравнению с 254 б. п. по состоянию на 3 января. Таким образом, инверсия кривой доходности за прошедшую неделю еще немного сократилась, что в целом благоприятно для российского рынка акций и может поддержать импульс к росту, несмотря на умеренное повышение доходности облигаций.

В пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает также траектория нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал за прошлую неделю практически на 4%, и в понедельник утром котировки Brent остаются на траектории роста, превысив 81 доллар за баррель впервые с октября прошлого года. Область 81 доллар за баррель Brent соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область 85-88 долларов за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее, и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые могли заранее подготовиться к ухудшению условий.

В конечном счете фондовые индексы в пятницу показали обратную реакцию на новости о санкциях, показав рост и полностью нивелировав просадку первой половины дня. На этой неделе динамика индексов во многом будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь, которые мы увидим в среду, во второй половине дня. В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется, и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.