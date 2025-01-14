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Альфа-Банк запустил ЦФА с залогом для обеспечения обязательств по контракту

Платформа Альфа-Банка А-Токен представила инновационное решение для бизнеса – цифровые финансовые активы (ЦФА) с залогом для обеспечения обязательств по контракту. На А-Токен прошла пилотная сделка.

Этот вид ЦФА открывает бизнесу новые возможности для повышения эффективности и безопасности исполнения обязательств по договорам. Механика выглядит так: один пользователь платформы — компания, в чью пользу исполняется обязательство выступает в роли залогодержателя, а инвестор — держатель ЦФА, передает их в залог до момента полного выполнения обязательств по основному договору. ЦФА с залогом для обеспечения обязательств по контракту позволяют устанавливать четкие условия для исполнения обязательств, что помогает лучше управлять рисками и избегать спорных ситуаций. При нарушении условий основного договора право собственности на цифровые финансовые активы автоматически переходит к залогодержателю, а сами активы переводятся на его кошелек посредством смарт-контракта.

В первой пилотной сделке ЦФА образовались в результате ряда эмиссий и были переданы в залог нескольким лицам, имеющими на такие ЦФА равные по старшинству права, в обеспечение исполнения разных обязательств, по которым созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами.

«ЦФА становятся все более популярными в корпоративном бизнесе благодаря своей гибкости. Они выступают инструментом, а экономическая суть сделки может быть любой. Интеграция ЦФА в процессы исполнения обязательств между компаниями позволяет существенно упростить и обезопасить взаимодействие сторон, а также автоматизирует выполнение условий при наступлении оговоренных событий. Это первая такая сделка на рынке. В дальнейшем планируем широко масштабировать такой подход и развивать новые инновационные решения», — рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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