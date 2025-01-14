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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепился

В понедельник, 13 января, российский рынок акций укрепился.

К завершению сессии индекс МосБиржи вырос на 1,20% до 2858 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,20% до 883 пунктов. 

Покупатели не испугались новых санкционных ограничений.

В авангарде спроса оказались акции СПБ Биржи (+4,36%), «Новатэка» (+4,19%), «Газпрома» (+3,64%), «Русснефти» (+3,49%) с опорой на ралли в нефти, «Юнипро» (+2,64%), «Соллерса» (+2,50%), «Татнефти» (+2,28%), «Алроса» (+1,74%), ТГК-1 (+1,59%), «МосБиржи» (+1,58%). В минус спустились бумаги «Совкомфлота» (-4,36%), «Магнита» (-3,71%), МКБ (-3,23%), «Роснефти» (-2,65%), «Фармсинтеза» (-2,18%) «Ростелекома» (-2,07%), «Газпромнефти» (-1,67%), НМТП (-1,48%), «ФосАгро» (-1,22%), «Мосэнерго» (-1,04%).

Индекс RGBI поднялся на 0,07% до 105,56 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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